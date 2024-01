Praca zdalna została uregulowana w polskim Kodeksie pracy w 2023 roku. Jakie rodzaje pracy zdalnej się wyróżnia? Jak przepisy regulują odmowę pracy zdalnej? Komu pracodawca może odmówić pracy zdalnej? Wyjaśniamy poniżej.

Jakie rodzaje pracy zdalnej się wyróżnia?

Przepisy wyróżniają trzy podstawy wykonywania pracy zdalnej przez pracowników:

na podstawie porozumienia pracodawcy z pracownikiem przed lub już w trakcie zatrudnienia,

na podstawie wniosku pracowników uprzywilejowanych,

na podstawie wniosku o elastyczną organizację pracy,

okazjonalnie do 24 dni w roku.

Jak przepisy regulują odmowę pracy zdalnej?

W odniesieniu do pracy zdalnej wykonywanej na podstawie porozumienia pracodawcy z pracownikiem przed lub już w trakcie zatrudnienia nie ma wątpliwości co do możliwości odmowy przez pracodawcę pracy zdalnej. Pracodawca jest uprawniony do odrzucenia wniosku pracownika zawierającego prośbę o wykonywanie pracy w formie zdalnej.

Kodeks pracy określa pracowników uprzywilejowanych, w przypadku których pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej. Są to:

pracownica w ciąży,

pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

pracownik sprawujący opiekę na innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

pracownik, o którym mowa w art. 1421 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy, a więc m.in. pracownik – rodzic dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach odrębnych.

W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wykonywania pracy zdalnej ww. pracownikom? Może to nastąpić, gdy:

wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy,

wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Są to jedyne dwa powody, na które pracodawca może powołać się przy braku akceptacji wniosku.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia.