Nowa regulacja co do zasady ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie ona podwaliną do budowy systemu teleinformatycznego, który ma ułatwić – dzięki wykorzystaniu gotowych formularzy – zawieranie umów o pracę, zlecenia oraz tzw. umów uaktywniających (te ostatnie podpisują rodzice z nianią). Takie rozwiązanie ma zachęcić do wychodzenia z szarej strefy te firmy, które pozostawały w niej z uwagi na uciążliwe formalności związane z powierzaniem pracy. Nowe przepisy są adresowane do mikrofirm, podmiotów zatrudniających nie więcej niż dziewięć osób, niebędących mikroprzedsiębiorcami (z uwagi na zbyt duży wolumen obrotów netto, tj. powyżej 2 mln euro), a także do rolników i osób fizycznych. Mają one na celu przede wszystkim zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie tych podmiotów.