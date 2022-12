Projekt przewiduje również wprowadzenie dodatkowych wymagań w odniesieniu do scen niebezpiecznych oraz realizowanych w ruchu drogowym. Proponuje się dodanie przepisu, zgodnie z którym w scenach kaskaderskich i aktorskich scenach niebezpiecznych używanie rekwizytów oraz elementów scenograficznych mogących stanowić zagrożenie dla odtwórców ról musi być uzasadnione szczególnymi względami produkcji. Rozporządzenie ma zostać uzupełnione również o regulację, wedle której wykonywanie kaskaderskich scen samochodowych, scen pościgów, samochodowych scen akcji oraz aktorskich niebezpiecznych scen samochodowych, uwzględnionych w planie zabezpieczeń kaskaderskich w otwartym ruchu ulicznym z udziałem osób postronnych, powinno być realizowane jedynie w sytuacjach szczególnie uzasadnionych okolicznościami produkcji lub scenariuszem. Takie ujęcie przepisów wynika z tego, że obecnie dzięki różnym technikom filmowym można do minimum ograniczyć zagrożenie wynikające z realizacji takich scen, a wobec tego powinny one odbywać się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.