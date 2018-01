Spór sprowadza się do tego, że komornicy chcą potrąceń większych, niż dopuszcza ZUSźródło: ShutterStock

Emeryci i renciści to podobno najlepsi dłużnicy. Nie dość, że w większości wychowani w czasach, gdy długi wypadało spłacać, to jeszcze co miesiąc otrzymują stałe świadczenie, którego ani oni, ani tym bardziej ZUS nie mogą ukryć. Komornicy mają więc ułatwione zadanie – wystarczy, że poinformują ZUS o egzekucji, a ten musi część emerytury lub renty potrącić i im przekazać.