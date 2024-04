W wakacje odbędzie się specjalna edycja Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej skierowana do młodych. Wojskowi kuszą atrakcyjnym wynagrodzeniem.

MON przygotowuje wakacyjną edycję Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Edycja będzie skierowana dla osób, które ukończyły szkoły średnie i ponadpodstawowe. Wspólnie ze Sztabem Generalnym WP przygotowywany jest program szkolenia, które zgodnie z zapowiedzią trwałoby miesiąc (27 dni) i byłoby wstępem do aktywnej rezerwy.

6000 złotych za miesiąc szkolenia

Szkolenie będzie bezpłatne, a za czas spędzony w koszarach uczestnicy dostaną uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie jest to 6000 zł brutto, co w przypadku osoby do 26 roku życia oznacza kwotę na rękę.

Dla osób, które ukończyły szkoły średnie i ponadpodstawowe Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało trzy terminy tego lata:

10.06 – 06.07

15.07 – 10.08

19.08 – 14.09

Czym jest Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa ?

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) w Polsce to nowa forma służby wojskowej, która została wprowadzona w odpowiedzi na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa. Choć sam pomysł jest dość nowy, to już zdążył zyskać na popularności. Służba ta jest otwarta dla obywateli Polski, którzy chcą służyć w armii na zasadach dobrowolności.

DZSW jest przewidziana dla osób, które nigdy wcześniej nie pełniły służby wojskowej. Program ten pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności wojskowych i może stanowić przedsionek do dalszej kariery w Wojsku Polskim lub innych formacjach obronnych.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa cieszy się dużym zainteresowaniem. Od początku roku szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową ukończyło prawie 6 tysięcy ochotników. W tym roku MON zakłada przeszkolenie do 30.000 ochotników. Pierwszym krokiem ochotnika do służby jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można też kontaktować się z wojskowymi rekruterami za pośrednictwem portalu www.zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc na specjalną infolinię +48 800 180 110.