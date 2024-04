Zdaniem inspekcji przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej nie wiąże się z obowiązkiem ponownego szkolenia bhp, a w protokołach powypadkowych należy wpisać numer dowodu osobistego poszkodowanego. Zwolnienia lekarskie kończą się o północy, a nie tak jak doba pracownicza.

W praktyce funkcjonowania przepisów prawa pracy wątpliwości nadal budzą sytuacje występujące na styku różnych aktów prawnych i różnych gałęzi prawa, np. prawa pracy i ochrony danych osobowych czy prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Główny Inspektorat Pracy w swoim stanowisku z 12 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął trzy bardzo ważne dla pracodawców zagadnienia, stwierdzając, że:

pracodawca, który był najpierw pracodawcą użytkownikiem i korzystał z pracy pracownika tymczasowego i następnie zatrudnił go bezpośrednio u siebie w firmie, nie musi po raz kolejny przeprowadzać szkolenia wstępnego z bhp;

na potrzeby sporządzenia protokołu wypadkowego można zażądać od pracownika, który uległ wypadkowi, numeru jego dowodu osobistego;

zwolnienia lekarskie kończą się o godz. 23.59 danego dnia kalendarzowego.

Zatrudnienie pracownika z APT

Odnosząc się do kwestii szkolenia wstępnego z bhp dla pracowników przejmowanych do pracy z agencji pracy tymczasowej (APT), GIP powołał się na swoje uzgodnienia sprzed kilku lat dokonane z resortem pracy i powielił zajęte przez ministerstwo stanowisko. Otóż przyjęto za stanowiskiem MRPiPS z 16 maja 2019 r., że nie ma potrzeby dokonywania ponownego szkolenia dotychczasowego pracownika tymczasowego przez tego samego pracodawcę w odniesieniu do tych samych obowiązków na tym samym stanowisku pracy. To bardzo pragmatyczne podejście, bo szkoliłaby najczęściej wręcz ta sama osoba i byłaby to z pewnością powtórka tych samych zagadnień. Zatem jeśli na stanowisku pracy nie zaszły żadne zmiany, jak przykładowo zmiana procesu technologicznego lub pojawienie się nowych maszyn, to pracownik może zostać dopuszczony do pracy przez pracodawcę bez konieczności odbywania po raz drugi szkolenia wstępnego bhp.

PIP w swoim stanowisku nie odniosła się do kwestii dokumentacji pracowniczej, a zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia bhp powinny się znaleźć w części B akt osobowych. Zatem wydaje się, że można przyjąć, iż pracodawca posiadający dokumentację bhp z okresu współpracy z agencją pracy tymczasowej powinien odpowiednie dokumenty przenieść z dokumentacji do akt osobowych, a w dokumentacji dotyczącej współpracy z APT zostawić kopie tych dokumentów z adnotacją o zatrudnieniu pracownika na stałe.

Więcej danych w protokołach

GIP potwierdził, że zakres danych osobowych, jakich można żądać od kandydata do pracy i pracownika, wyraźnie został uregulowany w art. 221 kodeksu pracy, ale istnieje także przepis wskazujący, że pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone wyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W ocenie urzędu takimi przepisami będzie rozporządzenie wykonawcze do kodeksu pracy określające wzór protokołu wypadkowego. Zatem należy przyjąć, że co do zasady działy kadr nie mogą zbierać danych w postaci serii i numeru dowodu osobistego pracownika, ale w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku przy pracy i będzie konieczność sporządzenia protokołu wypadku, to dział bhp będzie uprawniony do uzyskania od pracownika danej w postaci numeru dowodu, gdyż jest ona elementem protokołu, który jest oficjalnym drukiem. Wydaje się jednak, że dana taka nie powinna być ujmowana w systemie kadrowo-płacowym pracodawcy, a jedynie w treści protokołu wypadku, i z całą pewnością nie powinna być przez pracodawcę wykorzystywana w innych celach.

ZUS ZLA tylko do końca dnia

Odpowiadając na trzecie z zadanych pytań, GIP stwierdził, że dni niezdolności do pracy powinny być rozliczane kalendarzowo, a więc kończą się o północy. Co więcej, ku zadowoleniu dostawców usług kadrowo-płacowych odpowiedź jest bardzo precyzyjna i łatwa do ustawienia w systemach informatycznych, gdyż koniec ZUS ZLA ma miejsce dokładnie o godz. 23.59, a więc już od godz. 0.00 pracownik może przystąpić do pracy.

Takie podejście spowoduje jednak problemy przy pracy zmianowej, bo nocne zmiany przypadają zawsze na dwa dni kalendarzowe i skutkiem tego stanowiska będzie konieczność wzięcia zwolnienia lekarskiego o jeden dzień więcej, żeby mieć pięć dni roboczych wolnych od pracy. [przykład]

Przykład

Zwolnienie lekarskie na nocnej zmianie Pracownik produkcyjny pracuje od poniedziałku do piątku na trzy zmiany w godz.: 6.00–14.00, 14.00–22.00, 22.00–6.00, i po weekendzie następuje rotacja zmiany. W tygodniu 8–12 kwietnia 2024 r. pracował on na nocnej zmianie i skorzystał ze zwolnienia lekarskiego od dnia 10 kwietnia. Aby nie musieć przychodzić do pracy w nocy z piątku na sobotę, zwolnienie lekarskie powinno być wystawione do 13 kwietnia (soboty), bo wystawienie e-ZLA do 12 kwietnia oznaczałoby jego zakończenie o godz. 23.59 w tym dniu i wtedy pracownik powinien się stawić do pracy od północy na sześć godzin. Przy takiej organizacji pracy zwolnienie na tydzień powinno być zatem wypisane od 8 do 13 kwietnia włącznie (na sześć dni kalendarzowych), dopiero wtedy pracownik mógłby się stawić w pracy w poniedziałek, 15 kwietnia. ©℗

Stanowisko GIP z 12 kwietnia 2024 r. w sprawie szkolenia wstępnego, protokołu powypadkowego i orzeczenia o niezdolności do pracy GIP-GBI.0701.47.2024.4