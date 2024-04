Na mocy art. 1891 ust. 1 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (u.o.O.) pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby. Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

Jeżeli pracownik przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej przebywał na urlopie bezpłatnym, nie zachowuje prawa do ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Bezpłatny charakter urlopu oznacza, że pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Ustawodawca nie uregulował w odmienny sposób sytuacji, gdy pracownik został powołany do zawodowej służby wojskowej w czasie urlopu bezpłatnego, co może sugerować, że w takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać miesięczne wynagrodzenie, które otrzymywał przed tym urlopem. W przepisie został jednak użyty zwrot „zachowuje prawo”, a nie „ma prawo”. Tym samym nie można uznać, że pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 189 ust. 1 u.o.O. – prawo to musi nabyć w inny sposób.

Tymczasem na urlopie bezpłatnym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a tym samym nie nabywa do niego prawa. W takiej sytuacji nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Wypłata za cały miesiąc oznaczałaby, że pracodawca musi zapłacić także za urlop bezpłatny, co kłóci się z konstrukcją tego urlopu.

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ostatnio pobierane wynagrodzenie” odnosi się do wynagrodzenia pracownika wynikającego z indywidualnej umowy o pracę zawartej z pracodawcą, które przysługiwałoby mu, gdyby „normalnie” świadczył pracę przez cały miesiąc kalendarzowy.

Wskazać należy na potrzebę rozróżnienia między powołaniem do zawodowej służby wojskowej a rozpoczęciem pełnienia tej służby.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej nie jest bowiem równoważne z rozpoczęciem pełnienia służby. Oznacza to, że data powołania do zawodowej służby wojskowej i rozpoczęcia pełnienia tej służby może się nie pokrywać. Jasno wynika to z art. 185 ust. 3 i 4 u.o.O, zgodnie z którym stosunek służbowy żołnierza zawodowego powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby, przy czym termin rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe, na jakim będzie pełniona ta służba, określa rozkaz personalny.

Uwzględniając, że stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby (art. 189 ust. 2 u.o.O), uwypukla się gwarancyjny charakter przepisu art. 189 ust. 1 u.o.O. Osoba powołana do zawodowej służby wojskowej nie może być pozbawiona prawa do wynagrodzenia w okresie pomiędzy powołaniem do służby a terminem rozpoczęcia pełnienia tej służby.

Inna będzie sytuacja pracownika powołanego do zawodowej służby wojskowej, któremu bezpośrednio po zakończeniu szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wyznaczono termin rozpoczęcia pełnienia tej służby i stanowisko służbowe, od pracownika oczekującego na wydanie stosownego rozkazu personalnego.

Oznacza to, że w istocie ‒ w kontekście zadanych pytań ‒ każdą sytuację należałoby rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem zaistniałych okoliczności.

Przechodząc do odpowiedzi na zadane pytania, należy przede wszystkim wskazać, że samo powołanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej nie wpływa na istniejące uprawnienia pracownika. Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej, przed terminem jej rozpoczęcia, zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Obliczenie wynagrodzenia pracownika, wynagrodzenie za nadgodziny oraz inne świadczenia będą zależne od sytuacji konkretnego pracownika.

Jeżeli pracownik w okresie między powołaniem do zawodowej służby wojskowej a terminem rozpoczęcia pełnienia tej służby np. uzyskał prawo do nadgodzin, to oczywiste jest, że stosowne wynagrodzenie powinno zostać mu wypłacone.

Odnosząc się do ostatniego pytania, to należy również uwzględnić sytuację konkretnego pracownika. Inaczej będzie kształtowała się sytuacja pracownika, który bezpośrednio po zakończeniu urlopu bezpłatnego rozpoczął pełnienie zawodowej służby wojskowej, a inaczej takiego, który po zakończeniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej powraca do pracy po urlopie bezpłatnym.

Podkreślić należy, że pracownik nie może być pozbawiony swoich uprawnień ze względu na powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Jednocześnie taki pracownik nie może być wynagradzany z naruszeniem przepisów regulujących urlop bezpłatny oraz za czas, w którym utracił już status pracownika i rozpoczął pełnienie zawodowej służby wojskowej (nabył uprawnienie do uposażenia żołnierza zawodowego).

Jednocześnie należy podkreślić, że wykonywanie czynności ze stosunku pracy wobec zatrudnionych pracowników należy do kompetencji poszczególnych pracodawców.