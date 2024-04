Po likwidacji CBA konieczne będzie podniesienie uposażeń policjantom, którzy przejdą do służby w policji.

Ustawa dotycząca likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) jest obecnie w fazie procedowania, zgodnie z informacją ministra koordynatora służb specjalnych, Tomasza Siemoniaka. Planowane jest uchwalenie jej przed wakacjami, przy czym część obowiązków CBA zostanie przejęta przez nowo powołane Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, działające w ramach policji. Obecnie ustawodawca zastanawia się jak zachęcić funkcjonariuszy CBA do przeniesienia się do nowej formacji, gdzie uposażenia są niższe niż w obecnym systemie.

Wszyscy funkcjonariusze CBA dostaną propozycję nowej pracy

Minister Siemoniak zapewnia, że wszystkim funkcjonariuszom CBA będzie oferowana możliwość kontynuowania służby w ramach CBZK. Jednakże istnieje obawa, że wysokość wynagrodzeń może stanowić przeszkodę dla wielu z nich, ponieważ uposażenia w CBA są wyższe niż w policji.

Konieczna jest również gruntowna reforma systemu płac w policji, aby uczynić go bardziej konkurencyjnym wobec innych służb, takich jak wojsko. Wiadomo, że policjanci niedługo mają dostać kolejne podwyżki.

„W tej chwili jesteśmy w procedurze uzgodnień z ministrem finansów i za dwa, trzy miesiące pierwsza pensja policjantów będzie wyższa o blisko tysiąc złotych” - mówił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Nowy dodatek dla policjantów walczących z korupcją

Komendant główny policji, inspektor Marek Boroń, sugeruje również, że rozwiązaniem tego problemu mogą być specjalne dodatki, na wzór tych, które otrzymują specjaliści od cyberbezpieczeństwa w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

-Rozwiązaniem mogą być specjalne dodatki na wzór tych, które otrzymują specjaliści od cyberbezpieczeństwa w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. - mówił Boroń.