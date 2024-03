Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA odpowiedzialny w ministerstwie m.in. za kwestie budżetu, zapewnia, że projekty odpowiednich rozporządzeń zostały przekazane do uzgodnień w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Finansów. Dzięki temu, planowane wypłaty 20-procentowych podwyżek za stopień staną się faktem.

W przeciwieństwie do żołnierzy zawodowych, którzy otrzymują uposażenie jednoskładnikowe, funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji mają uposażenie złożone z dwóch części. To oznacza, że ich wynagrodzenie składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień.

Zwiększenie dochodów o 1359 złotych

Dzięki projektowi nowelizacji rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 roku, dotyczącego szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, planuje się osiągnąć znaczący wzrost uposażenia. Cel tej nowelizacji jest jasny i konkretny – chodzi o to, aby uposażenie policjantów wzrosło oczekiwanych 20 procent, co w praktyce oznacza zwiększenie ich dochodów o średnio 1.359 złotych. Z kolei uwzględniając wzrost nagrody rocznej, łączny wzrost dochodów może osiągnąć nawet 1.472 złote brutto.

Podwyżki kwoty bazowej w policji

Przypomnijmy, że od 1 marca funkcjonariusze otrzymają wypłatę uposażenia z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej oraz wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

To optymistyczna wiadomość dla funkcjonariuszy, którzy od dawna oczekiwali na konkretne działania w zakresie poprawy ich wynagrodzeń. W rozmowie z InfoSecurity24.pl Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, zapewnił, że projekt podwyższenia dodatku za stopień trafił do konsultacji międzyresortowych.

Wzrost dodatku za stopień w policji

W zakres wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym mają wejść nowe stawki dodatku za stopień. Sam zaś stopień nie będzie już określany w konkretnych stawkach kwotowych, a w relacji do kwoty bazowej. Dzięki temu od dnia 1 stycznia o 20% wzrośnie również jego wysokość. Dodatek za stopień będzie więc rósł za każdym razem, gdy rosnąć będzie kwota bazowa. Z kalkulacji wynika, że dodatki za stopień wzrosną od 330 zł (dla posterunkowego) do 474 zł (dla generalnego inspektora), średni o kwotę 375 zł.