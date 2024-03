Jeśli dotknie nas choroba i z tego powodu nie możemy pracować, zwykle idziemy do przychodni. Nie wszyscy wiedzą, że lekarz może nam wystawić wsteczne zwolnienie. Na jaki okres? Co w przypadku L4 od psychiatry? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tekście.

L4 z datą wsteczną. Czyli jaką?

Kiedy jesteśmy chorzy i idziemy do lekarza, zwykle dostajemy zwolnienie od dnia wizyty. Warto jednak wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach lekarz może wystawić potwierdzające niezdolność do pracy L4 do trzech dni wstecz od dnia wizyty.

L4 od psychiatry

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zwolnień od psychiatrów. Tutaj "graniczny" termin trzech dni wstecz od wizyty nie obowiązuje. Psychiatra może wystawić L4 z odleglejszą wsteczną datą, jeżeli uzna, że zaburzenia psychiczne pacjenta ograniczały jego zdolność do oceny własnego stanu zdrowia.

Czy pracodawca musi zaakceptować wsteczne L4?

Otóż tak. Pracodawca jest zobowiązany zaakceptować takie zwolnienie. Jeśli ma co do niego wątpliwości, może zlecić kontrolę, celem weryfikacji. Taką kontrolę może przeprowadzić samodzielnie lub z pomocną lekarzy orzeczników z ZUS. W przypadku gdy zwolnienie zostanie uznane za niewłaściwe, to pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego za ten okres.