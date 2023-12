Kiedy jesteśmy w trakcie zwolnienia lekarskiego, tzw. L4, pracodawca nie może nas zwolnić. Czy możemy jednak sami złożyć w tym okresie wypowiedzenie? Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. My znamy odpowiedź i wyjaśniamy wszystko w artykule.

L4. Ilu Polaków korzysta ze zwolnień?

Zależy, jak na to patrzeć. Z jednej strony, tylko w 2022 r., zarejestrowano w Polsce ok. 27 mln zwolnień lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łączna liczba dni, w których Polacy nie mogli pracować, wyniosła blisko 289 mln. Z drugiej strony, 40 proc. zatrudnionych nie było w 2022 r. choćby jeden dzień na L4.

L4. Ile pieniędzy nam się należy w trakcie zwolnienia?

W Polsce, wysokość wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi na zwolnieniu lekarskim (L4) zależy od przyczyny i czasu trwania niezdolności do pracy. Oto ogólne zasady:

80 proc. wynagrodzenia – Standardowo, pracownik otrzymuje 80 proc. swojego wynagrodzenia w przypadku zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to większości sytuacji, takich jak choroby czy wypadki niezwiązane z pracą.

– Standardowo, pracownik otrzymuje 80 proc. swojego wynagrodzenia w przypadku zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to większości sytuacji, takich jak choroby czy wypadki niezwiązane z pracą. 100 proc. wynagrodzenia – Pracownik otrzymuje pełne 100 proc. wynagrodzenia w określonych przypadkach, takich jak: niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a także niezdolność do pracy w wyniku ciąży.

Czy można złożyć wypowiedzenie w trakcie L4?

Otóż tak. W trakcie zwolnienia lekarskiego można złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Na kilka sposobów, w tym osobiście, pocztą lub mailem, jednak istotne są aspekty prawne związane z każdą z tych metod: