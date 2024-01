Kiedy mamy problemy ze zdrowiem psychicznym, najlepiej udać się do wykwalifikowanego specjalisty, jakim jest lekarz psychiatra. Tak samo jak inni specjaliści, psychiatrzy są uprawnieni do wystawiania zwolnień lekarskich, tzw. L4. Czy podczas trwania takiego zwolnienia należy siedzieć w domu? Wyjaśniamy.

Problemy osobiste, utrata pracy, długi, depresja, śmierć bliskiej osoby. Takie sytuacje mogą dotknąć każdego z nas i wpłynąć negatywnie na zdrowie psychiczne. Kiedy czujemy, że coś jest nie tak, pod żadnym pozorem nie należy tego bagatelizować. Trzeba po prostu udać się do psychiatry, który pochyli się nad problemem i przepisze stosowne leki.

Kiedy lekarz wystawia nam zwolnienie lekarskie, często zaleca niewychodzenie z domu bądź dopuszcza je tylko w wyjątkowych sytuacjach. Choremu zaleca się głównie odpoczynek i leżenie w łóżku. Sytuacja zwykle jest jednak inna w przypadku L4, które wystawiają psychiatrzy. Osobie w kryzysie zdrowia psychicznego często zaleca się spacery, spotkania z przyjaciółmi i aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

L4. Specjalne kody cyfrowe. Wiesz, co znaczą?

Na zwolnieniu lekarskim w odpowiednim miejscu lekarz umieszcza cyfrę 1 bądź 2. Jedynka oznacza, że chory powinien siedzieć w domu. Warto pamiętać o tym, że w każdej chwili można spodziewać się kontroli z ZUS.



Dwójka oznacza z kolei "chory może chodzić". Oznacza to, osoba przebywająca na L4 nie ma obowiązku bycia w domu. W takiej sytuacji również jednak można spodziewać się kontroli pracowników ZUS, którzy będą chcieli ocenić, kiedy chory będzie zdolny do pracy. Wtedy jednak zdecydowanie łatwiej "usprawiedliwić" swoją nieobecność, kiedy lekarz wręcz zaleca wyjścia z domu.

L4 od psychiatry. Jak długo może trwać?

Maksymalnie pół roku, dokładnie 182 dni. Sytuacja wygląda tak samo, jak w przypadkach zwolnień od innych lekarzy. Jeśli po upływie tego terminu osoba dalej nie jest zdolna do pracy, to może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne na okres od trzech miesięcy do roku.