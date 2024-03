Tak stwierdził Główny Inspektorat Pracy w stanowisku wydanym dla DGP. Uznał również, że skierowanie na takie badania nie będzie konieczne, jeśli umowa z pracownikiem ma być rozwiązana, a on zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Główny Inspektorat Pracy w wydanym dla DGP stanowisku z 6 marca 2024 r. doprecyzował zasady kierowania pracowników na kontrolne badania medycyny pracy i potwierdził pogląd zaprezentowany przez resort rodziny dotyczący daty aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracowników nieobecnych w pracy w czasie, gdy warunki uległy zmianie i pojawił się obowiązek aktualizacji.

Jak liczyć 30 dni

Zasady kierowania pracowników na badania kontrolne lakonicznie określa art. 229 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465; dalej: k.p.), z którego wynika, że w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Badania nie są konieczne, gdy zwolnienie lub zwolnienia lekarskie pracownika nie trwają 31 dni lub więcej, gdyż niezdolność do pracy trwająca równo 30 dni pozwala nadal na dopuszczenie pracownika do pracy bez konieczności wykonania badań kontrolnych. W praktyce wątpliwości budziły zagadnienia przerywania okresu zwolnienia i braku jego ciągłości, ale bez wykonywania pracy, np. wolny weekend oraz konieczności wykonania badań kontrolnych w sytuacji, gdy pracodawca nie zamierza już dopuścić pracownika do pracy w trakcie trwającego wypowiedzenia umowy o pracę.

GIP, odnosząc się w swoim stanowisku z 6 marca 2024 r. do pierwszej z wyżej wymienionych kwestii, zauważył, że badania kontrolne są niezbędne, jeśli okresy zwolnienia lekarskiego obejmują co najmniej 31 dni i następują bezpośrednio po sobie, ale nie ma znaczenia, czy okresy niezdolności do pracy dotyczą tej samej czy innej choroby. Inspekcja nie powiedziała więc wprost, że brak zwolnienia na weekend i otrzymanie kolejnego zwolnienia od poniedziałku przerywa 31-dniowy okres niezdolności do pracy wymuszający badania kontrolne. Wniosek taki można jednak postawić ze względu na warunek następowania bezpośrednio po sobie kolejnych zwolnień lekarskich, co wynika ze stanowiska GIP. Urząd odwołał się również do stanowiska resortu pracy, zgodnie z którym przerwa w okresie niezdolności do pracy powoduje, że 31-dniowy okres obligujący do przeprowadzenia badań lekarskich jest liczony na nowo po wystąpieniu przerwy. [przykład]

Przykład

Zaświadczenie nie obejmuje weekendu Pracownik miał ciągłe zwolnienia lekarskie przez okres 28 dni, które kończyły się w piątek, 8 marca 2024 r. Kolejne zwolnienie, od innego lekarza, otrzymał w poniedziałek, 11 marca, na pięć dni – do piątku, 15 marca. Gdyby zatem zsumować te zwolnienia, to przekroczono by 30 dni niezdolności do pracy i przed dopuszczeniem do pracy niezbędne byłoby odbycie badań kontrolnych. Przerwa na weekend powoduje jednak, że nie sumujemy ostatniego zwolnienia z okresem 28 dni niezdolności do pracy, zatem w poniedziałek, 18 marca, pracownik może stawić się do pracy bez konieczności odbywania badań kontrolnych, a pracodawca bez ryzyka może dopuścić takiego pracownika do pracy. ©℗

Odnosząc się do drugiego zagadnienia, GIP w swoim stanowisku stwierdził, że celem badań kontrolnych jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku i pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, nie mając takiego orzeczenia lekarza medycyny pracy. Inspekcja stwierdziła jednak, że w sytuacji, gdy pracodawca nie zamierza już w ogóle dopuścić pracownika do pracy, gdyż ten jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i będzie do końca jego trwania zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, nie jest obowiązkowe kierowanie pracownika na badania kontrolne. Podejście takie jest bardzo praktyczne i korzystne dla pracodawców, którzy ponieśliby jedynie koszt dodatkowych badań mimo braku ani jednego dnia pracy.

Jeśli pracownik w okresie wypowiedzenia miałby pracować choć jeden dzień – przykładowo w celu przekazania obowiązków swojemu następcy, a także w sytuacji, gdyby pracodawca jednak chciał cofnąć zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, do czego ma prawo jednostronnie, zgodnie z wyrokiem SN z 5 września 2019 r., sygn. akt III PK 96/18 – to konieczne jest, aby pracownik odbył badania kontrolne. Dopuszczenie do pracy bez badań nawet na jeden dzień stanowiłoby bowiem wykroczenie przeciwko prawom pracownika, wynikające z art. 283 par. 1 k.p.

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia

GIP w swoim stanowisku z 6 marca br., ponadto stwierdził, że przepisy k.p. nie regulują sytuacji, w której do zmiany warunków zatrudnienia dochodzi w trakcie nieobecności pracownika, np. długotrwałej choroby. Mając powyższe na uwadze, urząd stanął na stanowisku, że nie będzie miało znamion wykroczenia przeciwko prawom pracownika poinformowanie pracownika o zmianie warunków w pierwszym dniu po powrocie pracownika do pracy, mimo że art. 29 par. 3[3] k.p. wymaga od pracodawcy niezwłocznej aktualizacji. W tym zakresie stanowisko inspekcji jest więc spójne ze stanowiskiem resortu pracy z 30 stycznia 2024 r., o którym pisaliśmy w dodatku Kadry i Płace „Nowe wytyczne ministerstwa: informacja o warunkach zatrudnienia” DGP nr 48 z 7 marca 2024 r. Zatem pracodawca może przygotować odpowiednie dokumenty dla wszystkich pracowników, których dotyczy zmiana, ale wręczyć aktualizację tylko obecnym w pracy, a nieobecnym dopiero po zakończeniu okresów ich absencji. ©℗

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia i badań kontrolnych UNP:GIP-24-59637, GIP-GBI.0701.29.2024.5