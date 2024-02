Pracodawcy czasami decydują się na zawarcie umowy zlecenie z osobami, które są już zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. To legalna praktyka, ale w przypadku udowodnionych nadużyć można zapłacić wysoką karę finansową.

Umowa zlecenie. Szczegóły

Umowa zlecenie w Polsce to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która jest regulowana przez Kodeks cywilny. Jest to umowa, w ramach której jedna strona (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej pracy dla drugiej strony (zleceniodawcy), a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Oto kilka kluczowych aspektów umowy zlecenia:



Charakter pracy: Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia może być różnorodna i nie musi być związana z działalnością gospodarczą zleceniodawcy. Może to być np. naprawa sprzętu, wykonanie tłumaczenia, opracowanie projektu itp.



Wynagrodzenie: Wynagrodzenie za pracę jest ustalane między stronami umowy. Może być to stawka godzinowa, dzienna, ryczałt za całość pracy lub inne formy rozliczenia.



Zabezpieczenie społeczne: Osoby pracujące na umowę zlecenie są objęte ubezpieczeniem społecznym, co obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zależą od wielu czynników, w tym od wysokości wynagrodzenia.



Podatki: Dochód uzyskany z umowy zlecenia podlega opodatkowaniu. Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Może być to rozliczenie na zasadach ogólnych lub liniowych.



Brak stosunku pracy: Umowa zlecenie nie tworzy stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to, że zleceniobiorca nie korzysta z takich praw jak płatny urlop, ochrona przed zwolnieniem czy prawo do wynagrodzenia za czas choroby.



Zakończenie umowy: Umowa zlecenie może być zakończona na różne sposoby, w zależności od postanowień umownych, np. po wykonaniu określonej pracy, po upływie określonego czasu, przez wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron.



Elastyczność: Umowa zlecenie jest elastyczną formą zatrudnienia, co pozwala na dostosowanie warunków pracy do potrzeb obu stron, w tym do elastycznego czasu pracy.

Nadgodziny na umowie zlecenie? Tak, ale…

Jeśli pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę zostaje po godzinach, to pracodawca musi mu odpowiednio więcej zapłacić. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości:



1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wskazane.



W związku z tym, pracodawcy czasami zlecają podwładnym dodatkowe zajęcia na zasadzie umowy cywilnoprawnej. Powierzanie pracownikom tego samego rodzaju zadań, które wykonują w ramach stosunku pracy, może skutkować tym, że będą oni w przyszłości dochodzić swoich praw przed sądem. Jeśli wygrają, to sąd może nakazać pracodawcy wypłatę należnego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Do tego może ukarać grzywną w wysokości od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł. Takie przepisy zostały zawarte w art. 281 Kodeksu pracy.