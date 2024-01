Brak jest regulacji dotyczącej minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Oznacza to, że nie mogą oni odstąpić od wykonywania pracy nawet podczas silnych mrozów. Warunkiem jest zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniej odzieży ochronnej.

Temperatura w pomieszczeniach pracy

Jak wynika z § 30 Rozporządzenia, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania:

minimum 14°C - dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna,

minimum 18°C - dla pomieszczeń, w których pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa.

Pracodawca ma również obowiązek zabezpieczyć pomieszczenia i stanowiska pracy przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

W przypadku pomieszczeń pracy ogrzewanych przez systemy wentylacji, należy pamiętać, by doprowadzane za ich pośrednictwem powietrze było oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Wentylacja nie powinna powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy, a strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacyjnych nie może być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Minimalna temperatura w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy

Brak jest regulacji dotyczącej minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Co z tego wynika? Nie mogą oni odstąpić od wykonywania pracy nawet podczas silnych mrozów. Warunkiem jest zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniej odzieży ochronnej.

Zgodnie z § 45 Rozporządzenia, stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności:

z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami,

ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub pyłami.

Pracodawca jest ponadto zobowiązany do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni pomieszczenia do ogrzania się, które musi znajdować się w pobliżu miejsca pracy, dawać schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą. W takim pomieszczeniu powinna zostać zapewniona temperatura minimalna w wysokości 16°C. Jeśli pracodawca ze względów technologicznych nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, jest zobowiązany zorganizować w pobliżu miejsca wykonywania pracy odpowiednie urządzenia emitujące ciepło do ogrzania.

Odzież ochronna

Jak wynika z przepisów, pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony głowy, stóp i rąk. Sam obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, a także odpowiedniej odzieży i butów roboczych, reguluje Kodeks pracy.

Napoje i posiłki profilaktyczne

Pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, od 1 listopada do 31 marca. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Opisany obowiązek dotyczy pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni. Wiążą się one z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet. Pracodawca zapewnia również napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.

Lista stanowisk, na których wydaje się ciepłe posiłki, ustala pracodawca, bazując na przeprowadzonym pomiarze wydatku energetycznego, w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników.