Prace polegające na czyszczeniu powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi, a także m.in. na natryskiwaniu powierzchni wyrobami lakierowymi oraz natryskiwaniu cieplnym powierzchni metali za pomocą pistoletów muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją udostępnioną przez pracodawcę.

Taki wymóg wskazuje nowe rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 12 września 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. z 2023 poz. 2159), które dziś wchodzi w życie. Jego przepisy zastępują dotychczasowe regulacje zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2004 r. o zbliżonym tytule (Dz.U. z 2004 r. poz. 156). Potrzeba wydania nowego aktu prawnego wynikła stąd, że poprzednio obowiązujące rozporządzenie – w związku z upływem czasu od jego wydania – nie przystawało już do obecnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, a w pewnym zakresie było również niespójne z wiążącymi Polskę przepisami unijnymi.

Nowa regulacja wskazuje minimalne wymogi odnośnie do instrukcji udostępnianej przez pracodawcę. Przewiduje również, że prace szczególnie niebezpieczne, nieobjęte w całości taką instrukcją, zwłaszcza w przypadku konieczności wykonywania ich w warunkach dodatkowego zagrożenia, muszą być realizowane na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Rozporządzenie wskazuje też minimalną zawartość takiego polecenia. Nowe przepisy nakładają również na pracodawców obowiązek przechowywania takich pisemnych poleceń co najmniej przez 90 dni od dnia zakończenia prac (o ile nie zachodzi uzasadniona potrzeba dłuższego przechowywania). Zobowiązują również zatrudniających do ustalenia m.in. sposobu rejestrowania, wydawania i obiegu tych poleceń. ©℗