Nasi pracownicy pracują w systemie podstawowym lub równoważnym. W systemie podstawowym pracują w stałych dniach (poniedziałek–piątek) i w stałych godzinach (8–16). W systemie równoważnym według harmonogramów, w których praca planowana jest od poniedziałku do soboty (standardowo pięć dni w każdym tygodniu), pracują do 12 godzin na dobę (zwykle pomiędzy godz. 6 a 10).

W jednym z tygodni pracownik zatrudniony w systemie podstawowym otrzymał polecenie pracy w wolną sobotę i wykonywał tę pracę od godz. 8 do godz. 17. W tym samym też tygodniu jeden z pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym również wykonywał przez dziewięć godzin pracę w dniu wolnym od pracy – w piątek. W jaki sposób rozliczyć w obu przypadkach tę pracę? Czy to, że jeden z pracowników pracuje w systemie równoważnym i może mieć planowaną pracę w różne dni oraz z różną liczbą godzin, wpływa na rozliczenie?

W obu przypadkach dodatkowa praca była wykonywana w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Często wskazuje się w tym kontekście na pracę w wolną sobotę, lecz dzień ten może być wyznaczony na każdy dzień tygodnia inny niż niedziela. Rozliczenie w obu przypadkach powinno wyglądać tak samo – każdy z pracowników powinien otrzymać dzień wolny od pracy na przestrzeni okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Dodatkowo, w obu przypadkach, dziewiąta z przepracowanych godzin stanowi przekroczenie normy dobowej czasu pracy i od razu jest kwalifikowana jako nadgodzina dobowa, która będzie rekompensowana według zasad przypisanych do rekompensaty pracy nadliczbowej. Taki wynika m.in. ze stanowiska GIP znak GPP-249-4560-52/09/PE/RP. [ramka]

W rozkładach czasu pracy pracowników występować mogą następujące rodzaje dni wolnych od pracy:

niedziele i święta,

dni wolne wyznaczone za harmonogramową pracę w niedziele lub święta,

wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

tzw. wolne harmonogramowo, z którymi mamy do czynienia w systemie równoważnym lub przy niepełnym wymiarze czasu pracy i nieplanowaniu pracy na maksymalną liczbę dni pracy w okresie rozliczeniowym.

Podział ten jest istotny m.in. ze względu na różne sposoby rekompensowania ewentualnej pracy w te dni.

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego pracownik objęty systemem podstawowego czasu pracy ma stały rozkład czasu pracy dzienny i godzinowy, w którym wszystkie soboty i niedziele są wolne, a praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Ilość dni pracy równa jest zatem w okresie rozliczeniowym maksymalnej dopuszczalnej ich liczbie (liczba dni kalendarzowych pomniejszona o minimalną liczbę dni wolnych od pracy, która jest równa łącznej liczbie niedziel, świąt przypadających w innych dniach niż niedziela oraz dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Każda sobota jest przy tym układzie kwalifikowana w jasny sposób jako wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W przypadku drugiego z pracowników wskazanych w pytaniu rozkład dzienny dni pracy w poszczególnych tygodniach jest różny, jednak praca planowana jest zawsze na pięć dni w tygodniu. Nie ma tutaj więc także wątpliwości, jakiego rodzaju dniem wolnym mógł być wolny piątek – to również dzień wolny w ten sam sposób kwalifikowany. Skoro bowiem praca jest planowana po pięć dni w tygodniu, to nie występują dni wolne harmonogramowo (dodatkowe dni wolne od pracy wykraczające poza minimum dla okresu rozliczeniowego). Ewentualnie mógłby to być także dzień wolny za święto przypadające w okresie rozliczeniowym w dniu wolnym innym niż niedziela, z pytania jednak nie wynika, że ma to miejsce.

Na marginesie warto zauważyć, że w sytuacji, gdy praca nie odbywa się w stałych dniach pracy, lecz jest planowana na różne dni, z różnym układem oraz często różną liczbą dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym, szczególnie istotne staje się prawidłowe określanie dni wolnych w harmonogramach czasu pracy. W każdym przypadku należy wskazać, z jakiego tytułu dany dzień wolny jest dniem wolnym, co zresztą także wtórnie przekłada się na ewidencję czasu pracy, w której należy wskazać dni wolne „wraz z tytułem ich udzielenia”.

W godzinach nadliczbowych

Dosyć często praca w dniu wolnym od pracy określana jest jako praca w godzinach nadliczbowych i rekompensowana według zasad rozliczania nadgodzin. To podstawowy błąd wynikający z przyjmowania automatycznie, że każda praca dodatkowa to praca nadliczbowa, tymczasem praca w dniu wolnym od pracy nie wypełnia definicji pracy nadliczbowej w zakresie, który nie przekracza 8 godzin (a dokładniej normy dobowej czasu pracy). Natomiast pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obwiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego danego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Normy czasu pracy to norma dobowa (8 godzin) i średniotygodniowa (przeciętnie 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym). Dopóki pracownik nie przepracuje w dniu wolnym więcej niż 8 godzin, nie powstają nadgodziny. Praca do 8 godzin nie jest na dany dzień jeszcze przekroczeniem normy średniotygodniowej, gdyż można je ustalić dopiero z końcem okresu rozliczeniowego czasu pracy (nie ma przy tym znaczenia to, że pracownik stale wypracowuje 40 godzin w tygodniu).

Dzień wolny

Praca świadczona w oparciu o szczególne potrzeby pracodawcy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, rekompensowana jest dniem wolnym od pracy w terminie uzgodnionym z pracownikiem, przypadającym do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy (art. 1513 k.p.).

Jak trafnie wskazał Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 10 lipca 2013 r., sygn. akt III APa 7/13, w przypadku wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciotygodniowego tygodnia pracy, ustawodawca wymaga, aby pracodawca udzielił pracownikowi w zamian innego dnia wolnego w ramach okresu rozliczeniowego, w którym praca w dniu wolnym nastąpiła. Przesłanką stosowania art. 1513 k.p. nie jest przekroczenie przeciętnej czterdziestogodzinnej normy tygodniowej – co oznacza, że pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego nawet wtedy, gdy nie doszło do przekroczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

WAŻNE W przypadku pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy dzień wolny jest udzielany w terminie uzgadnianym z pracownikiem. Pracodawca nie może ustalić go jednostronnie, lecz powinien wystąpić z inicjatywą w tym zakresie, co nawet przy braku zgody pracownika na proponowany termin będzie stanowić dołożenie należytej staranności dla rozliczenia zgodnego z art. 1513 k.p.

Każdy ze wskazanych w pytaniu pracowników powinien mieć zatem inny dzień wolny od pracy, który zrekompensuje pierwsze z 8 przepracowanych godzin. W przypadku pracownika pracującego w systemie podstawowym każdy dzień pracy jest dniem 8-godzinnym, a zatem udzielenie dnia wolnego rozliczy 8 godzin. Przy ustalaniu zaś terminu odbioru dnia wolnego przez pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym najlepiej wskazać dzień, w którym zaplanowane jest 8 godzin. Mniejsza ilość pracy w dniu, który miałby być wolny, spowoduje możliwość powstania z końcem okresu rozliczeniowego nadgodzin średniotygodniowych. Przykładowo: przy wolnym w dniu, w którym pracownik miał do przepracowania 6 godzin, zostanie oddany dzień, liczba dni wolnych będzie się zgadzać, ale zostaną dwie godziny „nieoddane”, które wykroczą poza normę przeciętnie 40-godzinną tygodniową i stanowić będą przekroczenie średniotygodniowe.

W przypadku pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy dzień wolny jest udzielany w terminie uzgadnianym z pracownikiem, a nie jednostronnie wyznaczanym przez pracodawcę. Strony mają dokonać ustaleń, a pracodawca powinien wystąpić z inicjatywą w tym zakresie, co nawet przy braku zgody pracownika na proponowany termin będzie stanowić dołożenie należytej staranności dla rozliczenia zgodnego z art. 1513 k.p.

Dziewiąta przepracowana godzina

W obu przypadkach jednakowo zostanie także zakwalifikowana ostatnia z godzin wypracowanych w dniu wolnym. Stanowi ona przekroczenie normy dobowej czasu pracy, co oznacza, że jest nadgodziną dobową. Nie ma bowiem znaczenia to, że jeden z pracowników pracuje w systemie ośmiogodzinnym, a drugi w równoważnym, dającym pracodawcy możliwość planowania pracy do 12 godzin na dobę. Dla obu dzień ten był dniem wolnym, a zatem nie występował w nim „przedłużony dobowy wymiar czasu pracy”, który wynikałby z obowiązującego danego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (tak jak w definicji pracy nadliczbowej – art. 151 par. 1 k.p.). Za pracę tę przysługuje wynagrodzenie wraz z 50-proc. dodatkiem (nie są spełnione przesłanki do uznania, że przysługuje 100-proc. dodatek, chyba że drugi ze wskazanych w pytaniu pracowników wypracowałby tę godzinę w porze nocnej – w pytaniu nie odniesiono się do tego). Możliwe jest również udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika (wówczas rozliczenie 1:1) lub bez wniosku pracownika (wtedy 1,5 godziny wolnej za godzinę nadliczbową). ©℗

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy (GPP-249-4560-52/09/PE/RP) w sprawie rekompensaty pracy w dniu wolnym

Praca dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (np. w sobotę) powinna być zrekompensowana udzieleniem innego dnia wolnego, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego. Uprawnienie to powstaje niezależnie od ilości godzin zatrudnienia w dniu wolnym wynikającym z rozkładu – nawet jeżeli praca była wykonywana krótko, np. przez 3 godziny, pracownik może domagać się pełnego dnia wolnego w zamian. Należy podkreślić, że pracodawca nie ma prawa wyboru sposobu rekompensowania pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ustawowo przewidzianą formą jest udzielenie innego dnia wolnego od pracy – art. 1513 k.p. nie przewiduje możliwości wypłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Nieudzielenie dnia wolnego, o którym mowa w art. 1513 k.p., jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, określonym w art. 281 pkt 5 k.p., zagrożonym karą grzywny w wysokości 30 000 zł. Należy jednak podkreślić, że gdyby pracodawca nie miał możliwości udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (np. gdy pracownik przebywał do końca okresu rozliczeniowego na zwolnieniu lekarskim) i w ten sposób doszłoby do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, wówczas pracownik – zgodnie z art. 1512 par. 2 k.p. – nabywa prawo do wynagrodzenia, powiększonego o dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli polecenie pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, spowoduje również przekroczenie dobowej normy czasu pracy, wynagrodzenie pracownika za takie godziny zostanie powiększone, zgodnie z przepisem art. 1511 par. 1 pkt 2 k.p., o 50-proc. dodatek (innymi słowy – za pierwsze osiem godzin pracy – dodatek w wysokości 100 proc., a pozostałe godziny należy opłacić dodatkiem w wysokości 50 proc.).