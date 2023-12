Osoby zatrudnione na umowie o pracę mają prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, tzw. L4. Nie wszyscy wiedzą jednak, jak długo może trwać takie zwolnienie i jakie możliwości są dostępne, gdy termin upłynie, a wciąż jesteśmy niezdolni do pracy. Wyjaśniamy szczegóły, m.in. odnośnie świadczenia rehabilitacyjnego.

L4. Jak długo? Ile pieniędzy?

Zasiłek chorobowy, w większości przypadków, przysługuje maksymalnie przez 182 dni. Wyjątek stanowi niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub ciążą. Wtedy to 270 dni.

Pracodawca z reguły wypłaca chorobowe w wysokości 80 proc. pensji maksymalnie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku osób starszych niż 50 lat ten okres to 14 dni. Później ten obowiązek przechodzi na ZUS.



Warto zaznaczyć, że okres 33 lub 14 dni, za który pracodawca płaci chorobowe, oblicza się dodając do siebie poszczególne okresy niezdolności do pracy występujące w całym roku kalendarzowym. Przebywanie na L4 sumuje się także wtedy, kiedy pracownik był zatrudniony w ciągu jednego roku u więcej niż jednego pracodawcy



Jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy, pracownik ma prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Taka sama sytuacja jest w przypadku ciąży.



Po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne. Szczegóły

Świadczenie rehabilitacyjne jest formą wsparcia dla osób, które po wykorzystaniu limitu zwolnienia lekarskiego (L4) nadal są niezdolne do pracy, ale istnieje szansa na ich powrót do zdrowia dzięki dalszemu leczeniu lub rehabilitacji. Oto kluczowe informacje na ten temat: