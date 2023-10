Odwołanie i oskarżenie

W 2019 r. Ikea z okazji dnia Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (IDAHOT) opublikowała artykuł pt. „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas”. W odpowiedzi na to jeden z pracowników sieci zamieścił na wewnętrznym forum pracodawcy post, w którym stwierdził m.in., że „akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia”. Wpis uzupełnił cytatami z Biblii: „Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich” oraz: „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich”.

Autor wpisu za swój post został zwolniony, a wypowiedzenie podpisała kierowniczka działu HR z Ikei, która w związku z tym została postawiona w stan oskarżenia.

Pracownik odwołał się do sądu pracy, żądając przywrócenia do pracy i odszkodowania z tytułu dyskryminacji ze względu na religię. Pierwsze jego żądanie zostało uwzględnione przez sąd pracy w I instancji. Sąd ten stwierdził, że pracodawca dopełnił wszystkich wymogów formalnych niezbędnych dla prawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę. Uznał jednak, że działanie takie było nieuzasadnione. Jego zdaniem opublikowany przez Ikeę artykuł był próbą narzucenia przez pracodawcę określonego światopoglądu i wykracza poza stosunek pracy, zaś umieszczenie wspomnianego wpisu na forum przez pracownika było jedynie reakcją na to działanie zatrudniającego.

Sąd ocenił, że komentarz ten był wyłącznie odpowiedzią na niedopuszczalny nacisk na decyzję pracownika co do zaangażowania się przez niego w inicjatywę społeczną, a to pracodawca – publikując taki artykuł – w istocie naruszył swój obowiązek wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego. Sąd przyznał jednak, że zachowanie pracownika powinno podlegać negatywnej ocenie. Jednocześnie sąd I instancji oddalił roszczenia Janusza Komendy dotyczące dyskryminacji, stwierdzając, że wyznanie pracownika nie miało żadnego związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę, a problemem był „dobór słów” przez pracownika.

Apelacja złożona przez pracodawcę wskazuje m.in., że sąd I instancji nie rozważył skutków społecznych wpisu Janusza Komendy dla pracowników (m.in. powstanie obaw o własne życie po ich stronie). W apelacji wyjaśniono również specyfikę stosunku pracy oraz fakt, iż obowiązki stron umowy o pracę są zdecydowanie szersze niż „świadczenie pracy i wypłacanie wynagrodzenia”, co wynika wprost z kodeksu pracy. Z kolei Instytut Ordo Iuris złożył apelację w zakresie, w jakim nie zostało zasądzone odszkodowanie za dyskryminację. Wskazał w niej m.in., że to właśnie wyrażenie przywiązania do chrześcijańskich zasad moralnych było powodem zwolnienia Janusza Komendy. ©℗