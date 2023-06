Czarna księga obciążeń przedsiębiorców

Co jest kosztem dla firm?

■ Wynagrodzenie chorobowe – do 33 dni w roku kalendarzowym w przypadku ogółu pracowników i do 14 dni w przypadku zatrudnionych, którzy ukończyli 50. rok życia.

■ Dni wolne dla pracownika za święto w sobotę – trzeba je oddać nawet, gdy sobota jest dniem wolnym od pracy.

■ Dwa dni wolne dla honorowych krwiodawców – taki wymiar zwolnienia od pracy miał obowiązywać pierwotnie tylko na czas epidemii, jednak od 20 kwietnia br. wprowadzono go już na stałe.

■ Urlop wypoczynkowy przysługujący za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

■ Dwa dni wolne w roku na opiekę nad dzieckiem do 14 lat.

■ Krótszy czas pracy matki karmiącej – ma ona prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy; mogą być one udzielane łącznie i można z nich korzystać bez względu na wiek dziecka.

■ Dwa dni zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – to nowe wolne w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, płatne w wysokości połowy wynagrodzenia; pracownik może zgłosić wniosek nawet w dniu korzystania ze zwolnienia.

■ Rejestracja umów o dzieło – płatnik składek musi poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, gdy podpisuje ją z osobą niebędącą jego pracownikiem bądź gdy osoba ta w ramach tej umowy nie wykonuje pracy na rzecz swojego pracodawcy.

■ Wynagrodzenie za czas oddelegowania do pracy na rzecz związków zawodowych.

■ Koszty funkcjonowania związków zawodowych i rad pracowników – zakładowej organizacji związkowej pracodawca musi udostępnić pomieszczenia oraz urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej.

■ Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej – przysługuje ona w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Z kolei pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej ma prawo do wynagrodzenia do końca miesiąca, w którym musi stawić się do pełnienia służby.

■ Kwestionowanie przez ZUS zadeklarowanej podstawy wymiaru składek – w bardzo licznych sprawach matek prowadzących działalność gospodarczą ZUS odmawia wypłaty należnych im świadczeń, łamiąc zasady konstytucji biznesu.

■ Kwestia nieustawowego wspólnika iluzorycznego – ZUS kreuje to pojęcie, kwestionując istnienie dwuosobowych spółek i dotychczasowe tytuły wspólników do ubezpieczenia społecznego. ©℗