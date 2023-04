Jutro wchodzi w życie największa od lat nowelizacja kodeksu pracy, na nowo regulująca zasady zatrudnienia zdalnego. Wielu pracodawców narzeka na ogrom obowiązków nakładanych przez nowe przepisy. Mnożą się sprzeczne ze sobą opinie prawników w sprawie interpretacji nowych przepisów. Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy, aby prawidłowo wdrożyć nowe przepisy?

Rzeczywiście to największa od lat nowelizacja kodeksu pracy odpowiadająca na zmieniające się trendy na rynku pracy oraz regulująca kwestie kluczowe z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Warto zauważyć, że trzyletni okres wykonywania pracy zdalnej na podstawie tzw. specustawy covidowej wykształcił już pewną praktykę w tym zakresie. Teraz należy tę praktykę dostosować do regulacji wprowadzanych na stałe do kodeksu pracy. By to ułatwić, na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowaliśmy najważniejsze informacje na ten temat, praktyczne wskazówki, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.