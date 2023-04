Od 7 kwietnia pracownicy mający dzieci do czterech lat będą mogli w sposób wiążący dla pracodawcy wnioskować o pracę zdalną. Po kolejnej zmianie kodeksu pracy prawo do elastycznej pracy zyskają rodzice dzieci do ósmego roku życia. Ale na innych zasadach.

Dwie największe od lat nowelizacje kodeksu pracy przewidują różne uprawnienia pracowników rodziców (patrz: infografika). Nowela z 1 grudnia 2022 r., wdrażająca od 7 kwietnia pracę zdalną, w art. 6719 par. 6 mówi o prawie m.in. pracownika rodzica dziecka do lat czterech do złożenia wiążącego wniosku o pracę zdalną. Z kolei nowela uchwalona 9 marca 2023 r., podpisana już przez prezydenta, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, w nowym art. 1881 k.p. mówi, że pracownik rodzic dziecka do ósmego roku życia ma prawo złożyć wniosek o elastyczną pracę, w tym także o pracę zdalną. Różne przesłanki