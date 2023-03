W kodeksie pracy znajdzie się zasada, że pracodawca nie może zakazać pracownikowi równoległego zatrudnienia. Wyjątkiem od tej reguły będą przypadki, gdy firma zawiera z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji albo gdy na ograniczenie dodatkowego zarobkowania pozwalają odrębne przepisy. Takie zmiany wynikają z nowelizacji kodeksu pracy, która w chwili zamykania tego wydania DGP czekała na podpis prezydenta.

Wdrażają one do polskiego prawa tzw. dyrektywę informacyjną (2019/1152) i – jak podkreślają eksperci – zasadniczo nie są z nią sprzeczne. Jednak zdaniem firm i prawników sposób implementacji, którego dokonuje rząd, to pójście po linii najmniejszego oporu. Pozbawia bowiem pracodawców istotnych narzędzi w zarządzaniu ryzykiem. Nie pozwala im reagować, gdy trzeba ograniczyć dodatkowe zajęcia zarobkowe m.in. z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób.