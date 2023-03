Działam w organizacji, nie ma więc mowy o indywidualnym planie. Chcemy zmienić podejście młodych do związków zawodowych, tak by widzieli wartość w tych organizacjach. A do tego potrzebna jest zmiana w ogólnopolskim dialogu społecznym. Wyobrażam sobie związki jako mediatora w porozumieniach społecznych zawieranych między biznesem a zatrudnionymi. Wymaga to zmiany powszechnej obecnie negatywnej narracji, że związki zawodowe wkraczają do firm, lęgną się w nich, przez co są niechciane przez pracodawców. Młodzi pracownicy nie widzą sensu w zatrudnianiu się na etatach i pełnym ubezpieczeniu w ZUS, bo wmawia się im, że tylko tracą w ten sposób pieniądze . Tymczasem gwarancje wynikające z prawa pracy i związki zawodowe reprezentujące interesy pracowników to zdobycz cywilizacyjna, z której nie powinniśmy i nie możemy rezygnować.