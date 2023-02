Trzeba podkreślić, że ponieważ zasady te wprowadzone zostają do kodeksu pracy (dalej: k.p.), ich praktyczne stosowanie może podlegać kontroli ze strony inspektorów pracy. Wynika to z tego, że Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie . Inspektor pracy ma prawo, a nawet obowiązek, kontrolować każde zagadnienie wynikające z k.p., badając, czy dany przepis jest przestrzegany. Żaden przepis nie wyłącza spod kompetencji kontrolnych i nadzorczych inspektorów pracy problematyki weryfikacji trzeźwości pracowników.