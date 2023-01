Orzeczenie trybunału jest ważnym sygnałem i dla firm, i dla osób funkcjonujących na rynku pracy. Pokazuje, że ochroną w zakresie obowiązku równego traktowania są objęci nie tylko pracownicy, lecz także współpracownicy. Pokutuje u nas przekonanie, że tylko w stosunku do pracownika trzeba mieć faktyczne i poważne powody, by zakończyć z nim współpracę. Żeby uniknąć ich formułowania i późniejszej obawy o to, jak przyczynę zwolnienia oceni sąd pracy, część firm decyduje się na współpracę opartą na umowie cywilnoprawnej, np. umowie zlecenia, o dzieło lub B2B. Są one bowiem uważane za możliwe do rozwiązania w każdej chwili bez konsekwencji. Trybunał przypomniał, że to nieprawda i że - tak jak w tym konkretnym badanym przypadku - nawet to, że firma nie zawarła ze współpracownikiem prowadzącym własną działalność gospodarczą nowej umowy o dzieło, może podlegać ocenie i zostać uznane za działanie naruszające zasadę równego traktowania.