Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3490 zł. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców do 22,80 zł. Na tym jednak nie koniec podwyżek - kolejne będą mieć miejsce od 1 lipca. Z tym dniem najniższa płaca wyniesie 3600 zł, a stawka godzinowa - 23,50 zł. Takie kwoty wskazano w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2022 r. (Dz.U. poz. 1952). Dwukrotna podwyżka wynika zaś z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), która stanowi, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnych stawek płacowych.