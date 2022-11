Rosyjska agresja na Ukrainę skomplikowała status pobytowy oraz legalność zatrudnienia obywateli Federacji Rosyjskiej w Polsce. Staje się to coraz bardziej dotkliwe dla polskich przedsiębiorców. Co prawda powstały nowe rozwiązania prawne legalizujące pobyt i pracę uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, ale w związku z wojną za naszą wschodnią granicą Polska zaostrzyła swoją politykę migracyjną w odniesieniu do Rosjan. Co ciekawe, w znacznej mierze korzystając z obowiązujących obecnie rozwiązań prawnych.

Autorem tekstu jest Adam Łopaciuk, radca prawny , specjalista, prawa imigracyjnego i prawa pracy w kancelarii prawnej Eversheds Sutherland