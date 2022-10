Ministerstwo Infrastruktury opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji propozycję nowej stawki kilometrówki, z której wynika, że np. dla aut o pojemności powyżej 900 cm 3 wzrośnie ona do 1,038 zł, czyli o 0,2022 zł więcej od ustalonej 15 lat temu stawki 0,8358 zł.

Reklama

– To wzrost mniejszy od tego, który był spodziewany, gdyż uwzględniając wzrost cen paliw, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich 15 lat od poprzedniej podwyżki, a także wzrost kosztów eksploatacji pojazdów: napraw i części, stawka kilometrówki powinna była wzrosnąć do poziomu około 1,20-1,30 zł za kilometr jazdy prywatnym autem w celach służbowych – wylicza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Wzrost dotyczy również jednośladów

Reklama

Zaskakująco wysoki wzrost kilometrówki dotyczy zwrotu za wykorzystanie co celów służbowych motocykli i motorowerów. W tym przypadku stawki kilometrówki rosną nawet kilkukrotnie. Dla motocykli z 0,2302 zł do 0,69 zł, a motorowerów 0,1382 zł do 0,42 zł.

– Ciekawe, jakimi kryteriami kierowało się ministerstwo infrastruktury przy ustalaniu nowych stawek, bo powołanie się na inflację nie daje odpowiedzi na pytanie dlaczego stawka kilometrówki dla samochodów rośnie o 25 proc., a dla motocykli i motorowerów aż trzykrotnie. – dodaje Kozłowski.

Kilometrówka będzie podlegała dalszym zmianom

Częściowo odpowiedzią na te wątpliwości są wyliczenia Poczty Polskiej i Lasów Państwowych, których pracownicy korzystają z prywatnych pojazdów do celów służbowych. Z wyliczeń Poczty wynika, że podwyżka kilometrówki w kształcie zaproponowanym przez ministerstwo infrastruktury będzie oznaczała wzrost wydatków na ten cel aż o 51 mln zł. Z oceny skutków regulacji można wywnioskować, że dla Lasów Państwowych ta zmiana oznacza wzrost kosztów o ponad 147 mln zł.

Zmiany wejdą w życie w następnym miesiącu od momentu ogłoszenia nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w Dzienniku Ustaw.

Wszystko wskazuje, że stawka kilometrówki będzie jednak podlegała dalszym zmianom. Planowane są bowiem zmiany w ustawie o transporcie drogowym, tak by w stawkach kilometrówki uwzględnić także pojazdy z napędem alternatywnym, w tym elektrycznym.