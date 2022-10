Takie rozwiązanie przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. To pierwszy z efektów działania powołanej jeszcze na początku 2020 r. podkomisji stałej ds. regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych. Daje on związkowcom prawo do pytania pracodawcy o „parametry, zasady i instrukcje, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, mające wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie”.