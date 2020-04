Na stronie ZUS dotyczącej porad zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne jest informacja, że wniosek o zwolnienie można złożyć do 30 czerwca 2020 r. Jak ma się to do terminów zapłaty składek, które muszę zapłacić do 10. dnia następnego miesiąca? Jeśli chcę skorzystać z rozwiązań i nie płacić składek za marzec, do kiedy mam złożyć wniosek? - pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.