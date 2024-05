Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał rozporządzenia dotyczące podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, co oznacza znaczący wzrost zarobków w tej służbie mundurowej. Nowe regulacje przewidują zrównanie dodatków za stopnie służbowe. To kolejne podwyżki w SW.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, każdy stopień służbowy w Służbie Więziennej będzie wiązał się z dodatkiem w wysokości 200 zł. Wcześniej, uposażenia funkcjonariuszy zostały zrewidowane poprzez wprowadzenie nowych stawek zasadniczych, wyrażonych jako mnożniki kwoty bazowej. Mnożniki te będą zmienione również dla różnych grup zaszeregowania.

Zmiany w zarobkach Służby Więziennej

Wzrost uposażenia zasadniczego obejmować będzie wszystkie grupy zaszeregowania od 2 do 41, z gwarancją podwyżki o min. 200 zł, oraz grupę zaszeregowania pierwszą, gdzie podwyżka wyniesie minimum 100 zł. Ponadto, funkcjonariusze mogą spodziewać się podwyżek dodatków za wysługę lat oraz za stopień służbowy, oba w wysokości 200 zł.

Wcześniej podwyżki objęły kwotę bazową wypłaty członków SW. Nowe podwyżki dodatków mają wpływ na budżety funkcjonariuszy więziennictwa. Przed ich wprowadzeniem, początkujący pracownik Służby Więziennej zarabiał ok. 4 312 zł netto dla osób poniżej 26. roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26. roku życia. Jednakże, po wprowadzeniu zmian te kwoty wzrosną o 200 złotych.

Zadania Służby Więziennej w Polsce

Służba Więzienna to instytucja odpowiedzialna za nadzór nad osobami osadzonymi w zakładach karnych oraz za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w tych placówkach. Służba Więzienna w Polsce jest zorganizowana hierarchicznie, z Centralnym Zarządem Służby Więziennej na czele, kierującym działalnością jednostek terenowych. Na koniec 2022 roku, służba składała się z 176 jednostek, w tym zakładów karnych różnego typu oraz aresztów śledczych, zatrudniających ponad 30 000 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Dodatkowo, funkcjonariusze więziennictwa uczestniczą w programach resocjalizacyjnych mających na celu reintegrację osadzonych do społeczeństwa. Obecnie jednakże brakuje aż 1800 funkcjonariuszy, co było jednym z głównych powodów podniesienia dodatku za stopień.