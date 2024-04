Po kontroli w naszym zakładzie inspektor pracy zobowiązał spółkę do wstrzymania eksploatacji maszyn na linii produkcyjnej. Odwołanie od nakazu nie zostało uwzględnione. W naszej ocenie nie było podstaw do wstrzymania pracy maszyn, a przede wszystkim chodzi o to, że wstrzymanie ich pracy w oczekiwaniu na dokonanie zmian przez serwis powoduje straty dla firmy. Co możemy w tej sytuacji zrobić?

Po kontroli w naszym zakładzie inspektor pracy zobowiązał spółkę do wstrzymania eksploatacji maszyn na linii produkcyjnej. Odwołanie od nakazu nie zostało uwzględnione. W naszej ocenie nie było podstaw do wstrzymania pracy maszyn, a przede wszystkim chodzi o to, że wstrzymanie ich pracy w oczekiwaniu na dokonanie zmian przez serwis powoduje straty dla firmy. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Zgodnie z art. 11 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy są uprawnione m.in. do nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Inspektor pracy wydaje wtedy decyzje, a kontrolowanemu podmiotowi przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. W opisywanej w pytaniu sytuacji ścieżka odwoławcza została już przez spółkę wykorzystana. W tych okolicznościach pozostaje możliwość zaskarżenia decyzji okręgowego inspektora pracy do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W tym miejscu warto wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21 lutego 2024 r., sygn. akt III SA/Łd 742/23. W podanej sprawie sąd zwrócił uwagę na art. 207 par. 2 k.p., w którym postanowiono, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. Zwrócono również uwagę na art. 215 k.p., z którego wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. WAŻNE Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Inspekcja pracy zostanie zalana sprawami sygnalistów Zobacz również Uszczegółowienia tych obowiązków dokonano w aktach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w k.p. Aktem takim jest rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. W par. 15 ust. 3 tego rozporządzenia postanowiono, że w przypadku wystąpienia ryzyka bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami maszyn, mogącego powodować wypadki, stosuje się osłony lub inne urządzenia ochronne, które zapobiegałyby dostępowi do strefy zagrożenia lub zatrzymywałyby ruch części niebezpiecznych. W rozpatrywanej przez WSA w Łodzi sprawie pracodawca nie zgodził się z oceną organów inspekcji pracy, że stan linii produkcyjnej nie odpowiadał wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy, co uzasadniało wydanie nakazu wstrzymania jej eksploatacji. Finalnie sąd oddalił skargę spółki (pracodawcy) na decyzję okręgowego inspektora pracy. Także zatem w opisywanej sytuacji istnieje możliwość wniesienia skargi na decyzję okręgowego inspektora pracy, jednak szanse na zmianę decyzji o wstrzymaniu eksploatacji są niewielkie. Nie może być argumentem czynnik ekonomiczny, a więc straty spółki związane ze wstrzymaniem produkcji. ©℗ Podstawa prawna Podstawa prawna • art. 11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 97) • art. 207 par. 2 i art. 215 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) • par. 15 ust. 3 rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745)