Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, do odbycia ćwiczeń zostanie wezwanych w tym roku do 200 tys. osób. Nie będą to jedynie osoby posiadające przeszkolenie wojskowe, ale również te wykonujące zawody przydatne armii. Kto może zostać wezwany? Przeczytaj poniżej!