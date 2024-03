Pracownicy socjalni to kolejna grupa zawodowa, która w 2024 r. prawdopodobnie ucieszy się z większych wynagrodzeń. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło w tej sprawie projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rządzący w końcu ich docenią?

"Zakres obowiązków pracowników pomocy społecznej jest ogromny, a wymagany w tych zawodach poziom kompetencji własnych i umiejętności interpersonalnych jest nieporównywalny z innymi zawodami. Znacząca część pracowników pomocy społecznej posiada wykształcenie wyższe, w tym kwalifikacje specjalistyczne oraz pozyskiwane przez okres wielu lat tzw. specjalizacje w zawodach pomocowych" – zaznaczono.



Nie da się ukryć, że pracownicy socjalni to bardzo ważny dla społeczeństwa zawód i przez wiele lat podobnie niedofinansowany, jak w przypadku nauczycieli bądź pielęgniarek. W uzasadnieniu do projektu ustawy resort wskazał, że pracownicy pomocy społecznej pełnią ważną rolę w realizacji zadań państwa oraz samorządów na rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia, która ma szczególne znaczenie w obliczu zachodzących przemian demograficznych. Ministerstwo wyszczególniło jeszcze kolejną ważną kwestię, że proponowane przepisy (czyli podwyżki) mają zmniejszyć ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry do innych, lepiej płatnych zawodów. Nowe przepisy mają zostać przyjęte jeszcze w pierwszym kwartale 2024 r.

Pracownicy socjalni w Polsce. Ile zarabiają?

Według danych z końca 2022 r., średnie wynagrodzenie pracownika socjalnego w Polsce wynosiło ok. 4000 zł brutto miesięcznie. W przypadku dużej części osób pracujących w tym zawodzie wynagrodzenie oscyluje wokół minimalnej krajowej.