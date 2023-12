Specjalista od zarządzania absencjami chorobowymi osób zatrudnionych. Być może już niedługo takie stanowisko będzie normą w większości firm. Nie wszyscy podchodzą do tematu z optymizmem, co zrozumiałe. Ilu Polaków było na L4 w 2022 r.? Podajemy dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W 2022 r. zarejestrowano w Polsce 27 mln zwolnień lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, zwanych też L4. Łączna liczba dni, w których pracownicy byli niezdolni do wykonywania obowiązków służbowych, wyniosła 288.8 mln.

Z drugiej strony, 40 proc.pracujących Polaków nie wzięło w 2022 r. zwolnienia lekarskiego na choćby jeden dzień. To dane ZUS.

Menedżer od L4. Czy takie stanowisko jest potrzebne?

Nie da się jednak ukryć, że absencja pracownika to po prostu problem dla pracodawcy. Zwłaszcza, że o szefowie o zwolnieniach lekarskich swoich podwładnych dowiadują się najczęściej w ostatniej chwili. Niejednokrotnie nie mają wtedy możliwości znalezienia zastępcy dla nieobecnego ani opcji przeorganizowania najbliższych dni w miejscu pracy. W związku z tym, niektóre przedsiębiorstwa zaczęły myśleć o zatrudniani w tej kwestii specjalistów, którzy pomogą zapobiec różnym przestojom i opóźnieniom, spowodowanymi absencjami. Menedżerowie od L4 w założeniu mają też zadziałać mobilizująco na pracowników.

"Mogą to być osoby z HR"

– W firmach, w których absencja chorobowa zaczyna stanowić duży problem organizacyjny, rekomendujemy utworzenie specjalnego stanowiska pracy dla menedżera ds. zarządzania absencją. Często są to po prostu osoby przesunięte z działów HR, które świetnie znają daną organizację" – powiedział w rozmowie z prawo.pl Mikołaj Zając, prezes Conperio.



Firmy mogłyby w ten sposób optymalizować koszty prowadzenia biznesu. Tak więc pod kątem finansowym taki pomysł wydaje się uzasadniony. Tylko czy wszystko odbyłoby się zgodnie z prawem? Menedżer od L4 byłby legalnym stanowiskiem? Zależy, jakie dokładnie kompetencje leżałyby w gestii takiej osoby.

– Czy menedżer miałby w stanie badać podatność pracowników na choroby, robić pogłębione wywiady, aby przewidzieć możliwość absencji? Taka polityka firmy budziłaby poważne wątpliwości zgodności z zasadami RODO. Co do pomysłu powołania menedżera do spraw zarządzania absencją chorobową mam jednak wątpliwości. Wydaje się, że taki menedżer miałby przede wszystkim funkcje dyscyplinowania pracowników – skomentował dla next.gazeta.pl Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy.