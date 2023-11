Pary starające się o potomstwo zyskują nowe możliwości diagnostyczne w ramach NFZ. Od dziś bezpłatnie będą mogły wykonać badanie nasienia.

Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 19 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. poz. 2294)

Badanie obojga partnerów to ważny krok w diagnostyce niepłodności, która dotyka w Polsce ok. 1,5 mln par. Nowe rozwiązanie pozytywnie ocenia Marta Górna, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

– Wiemy, że niepłodność ma swoją przyczynę równie często w czynnikach męskich, jak i w kobiecych. W sytuacji braku dostępu do badania nasienia w ramach świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego na początku bada się kobietę ginekologicznie, wykonuje badania hormonalne i szuka się dalej przyczyny po jej stronie. Tymczasem w połowie możliwych do zdiagnozowania przypadków odpowiedzialny jest czynnik męski. I to może wykazać już pierwsze podstawowe badanie nasienia. To oznacza oszczędność czasu, bo bywa, że poszukiwania przyczyny zajmują miesiące albo i lata, ale i korzyści ekonomiczne dla systemu, jeżeli już na początku ustalimy, czy mamy do czynienia z czynnikiem męskim, czy nie – zaznacza ekspertka.

Badanie nasienia, czyli seminogram, będzie można wykonać u mężczyzn, którzy:

bezskutecznie starali się co najmniej przez 12 miesięcy o ciążę z partnerką poniżej 35 lat lub

przez 6 miesięcy, gdy partnerka ma co najmniej 35 lat,

mają rozpoznanie „N46 Niepłodność męska” lub których partnerka została zakwalifikowana do inseminacji domacicznej.