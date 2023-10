Zarządcy tymczasowemu należy się wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie tarcz antykryzysowych, mimo że nie jest właścicielem przedsiębiorstwa. Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, którego uzasadnienie zostało ostatnio opublikowane.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonemu prawa do ponownego świadczenia pieniężnego. Ubezpieczony zaskarżył tę decyzję, powołując się na to, że przysługuje mu ochrona na podstawie tarczy antykryzysowej COVID-19 do czasu zakończenia zarządu sukcesyjnego. Zarówno sąd I instancji, jak i sąd okręgowy przyznały mu rację.

Sąd apelacyjny wyjaśnił, że zarządca sukcesyjny prowadzi przedsiębiorstwo na własny rachunek w imieniu spadkobierców. Zgodnie z art. 5 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 170) w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dlatego zarządca sukcesyjny ma prawo do ponownego świadczenia pieniężnego.

Sąd przyznał, że art. 15 zq ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.) został skonstruowany niejednoznacznie. Na jego podstawie nie da się bowiem precyzyjnie wskazać, kto jest uważany za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Jednak do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku stosuje się, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, przepisy o wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dlatego też, według sądu, zarządcy sukcesyjnemu należy się świadczenie pieniężne, które przysługiwałoby właścicielowi firmy.

ZUS twierdził, że aby otrzymać świadczenie, trzeba było prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Według zakładu zarządca tymczasowy nie wykonuje czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na własny rachunek. Ponadto prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Sąd uznał twierdzenia ZUS za nieprawidłowe. ©℗

