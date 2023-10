Skarżący, wnosząc skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję ZUS w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, musi podać numer PESEL. W przeciwnym razie zostanie ona odrzucona – tak wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa, którą zajmował się NSA, dotyczyła skargi na decyzję prezesa ZUS, który nie zgodził się na umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie bowiem z art. 28 ustawy z 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.) należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale tylko w przypadku braku możliwości ich ściągnięcia, tzw. całkowitej nieściągalności. W przedmiotowej sprawie dłużnik zwrócił się do prezesa ZUS o umorzenie należności z tytułu składek, ale nie podał wystarczających dowodów, które by to uzasadniały, a ZUS nie ma obowiązku zbierania dowodów uzasadniających spełnienie prośby dłużnika. Dlatego ZUS odmówił umorzenia.

Dłużnik nie zgodził się z tą decyzją. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Sąd z uwagi na brak podania numeru PESEL wezwał skarżącego do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni od wezwania. Uzupełnił on numer PESEL, ale dopiero po upływie wyznaczonego terminu, w związku z czym sąd odrzucił skargę.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który potwierdził odrzucenie skargi przez WSA i również uznał, że nie może być ona rozpatrzona. Jak wyjaśnił NSA, art. 58 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.) zawiera katalog przesłanek decydujących o odrzuceniu skargi przez sąd. Jedną z nich jest nieuzupełnienie braków formalnych w terminie. Wymóg podania numeru PESEL przez osobę wnoszącą pierwsze pismo w sprawie, która ma być procedowana przed wojewódzkim sądem administracyjnym, określa przepis art. 46 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Postanowienie w sprawie składek to pokłosie uchwały 7 sędziów NSA z 3 lipca 2023 r. (sygn. akt II GPS 3/22) o skutkach niepodania w skardze do WSA numeru PESEL. Przesądziła ona o tym, że numer PESEL jest niezbędny do rozpatrzenia skargi w WSA. Wcześniej orzecznictwo sądów w tej kwestii było różne. ©℗