600 zawodników z 32 krajów i trzydniowa rywalizacja w 43 konkurencjach – to liczby tegorocznych finałów zawodów EuroSkills. Impreza po raz pierwszy zagościła w Polsce. W Gdańsku polscy reprezentanci zdobyli łącznie 13 medali.

EuroSkills to międzynarodowe zawody, które odbywają się co dwa lata i stanowią okazję do rywalizacji i wymiany doświadczeń wśród młodych profesjonalistów reprezentujących różne dziedziny zawodowe. To także okazja do promowania innowacyjności i współpracy między edukacją a biznesem.

– Przemysł dostarcza najnowocześniejszy sprzęt, nowatorskie rozwiązania i rzeczywiste wyzwania, które są obecne na rynku pracy. Edukacja wyposaża młodych ludzi w wiedzę i umiejętności, aby korzystać z tego sprzętu i technologii w praktyce – mówił dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja zorganizowała EuroSkills Gdańsk 2023 w partnerstwie z WorldSkills Polska, WorldSkills Europe, Miasto Gdańsk i AMBEREXPO Gdańsk.

Na EuroSkills tradycyjne umiejętności takie jak gotowanie, spawanie, czy florystyka, spotykają się z nowoczesnymi zawodami, jak cyfrowa architektura czy integracja robotów przemysłowych. Zdaniem dr Jarosława Panasiuka z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wykorzystywanie robotów przemysłowych w rywalizacji w zawodach to doskonały przykład, jak nowoczesne technologie i umiejętności można integrować, aby stworzyć ciekawe i wymagające wyzwania dla zawodników.

– Jest to nowa konkurencja, w której zespoły dwuosobowe programują elementy stanowiska robotycznego, tworzą cyfrowego bliźniaka, uruchamiają go i testują. Mierzony jest czas i dokładność wykonania. Konkurencja kładzie duży nacisk na zdolność zawodników do zrozumienia i efektywnego programowania robotów i pomaga w rozwijaniu umiejętności pracy z technologią cyfrową – mówił ekspert z dziedziny robotyki przemysłowej.

– Inicjatywy takie jak EuroSkills promują aspekt dualny, gdzie umysł i ręce idą ze sobą w parze. Musimy bardziej zbliżyć te dwa obszary i pokazać, że potrzebujemy nie tylko dobrego umysłu, ale także „sprytnych rąk”. To właśnie wyróżnia edukację zawodową i nadaje jej siłę, zwłaszcza z perspektywy gospodarki i biznesu. Jednak nie robimy tego tylko dla wskaźników gospodarczych. Naszym celem jest przede wszystkim, aby obywatele czerpali satysfakcję z pracy, byli konkurencyjni i mieli dostęp do jakościowych miejsc pracy oraz dobrych płac – podkreślił Nicolas Schmit, Europejski komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans. Jak zaznaczył, rozwijająca się technologicznie przyszłość przynosi ze sobą zmiany w świecie pracy. Wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz szkolenia zawodowego (TVET). Dlatego istnieje potrzeba stworzenia możliwości rozwoju dla młodych ludzi w tych dziedzinach.

EuroSkills promuje innowacje, współpracę i inspiruje przyszłych liderów różnych branż. Z perspektywy biznesu impreza również przynosi wiele korzyści.

– Staramy się promować zawód operatora maszyn CNC na różnych rynkach. Zwracamy uwagę na to, co się dzieje z ludźmi, którzy wygrywają te zawody. Były reprezentant Polski we frezowaniu jest dzisiaj naszym pracownikiem. Ta historia to dowód na to, że inwestycja w rozwój umiejętności zawodowych poprzez zawody EuroSkills ma długofalowy wpływ na życie zawodowe młodych ludzi i rozwój przemysłu – powiedział Marek Osiński, prezes zarządu DMG Mori Polska.

– Z jednej strony mamy biznes i przemysł, który dostarczył nam najnowocześniejszego sprzętu, który reprezentuje szczyt technologii i innowacji. Z drugiej strony mamy młodzież o ogromnym talencie, która wie, jak ten sprzęt wykorzystać i w pełni zrozumieć ekosystem pracy. Ich umiejętności, pasja i kreatywność sprawiają, że są w stanie wykorzystać potencjał tego zaawansowanego sprzętu do osiągnięcia wyjątkowych rezultatów – dodał dr hab. Paweł Poszytek. – Gdy te dwa światy spotykają się na jednej płaszczyźnie rodzą się innowacje. Młodzi zawodnicy, aby osiągnąć sukces w tych zawodach, muszą wykorzystać wszystkie możliwości nowoczesnego sprzętu i swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Przemysł i edukacja powinny tworzyć jeden ekosystem, który zmierza we wspólnym kierunku – zaznaczył.

Uroczysta ceremonia zakończenia EuroSkills w Gdańsku zakończyła się symbolicznym przekazaniem flagi WorldSkills Europe, która trafiła do Danii, goszczącego kolejną edycję EuroSkills w Herning.

Podczas uroczystości wręczono również statuetkę Jos de Goey dla najlepszego zawodnika w Europe. To dawna nagroda Best in Europe, która obecnie nosi imię założyciela WorldSkills Europe i pierwszego prezesa organizacji Jos de Goey, który zmarł w 2020 roku. Aby uhonorować jego wieloletnie oddanie ruchowi WorldSkills, nagroda została przemianowana ku jego pamięci. Jest ona przyznawana zawodnikowi (lub grupie zawodników), który osiągnął najwyższy ogólny. Jest to zawsze ostatnia nagrodą wręczaną podczas ceremonii zamknięcia.

W tym roku nagrodę Jos de Goey otrzymał duet: Tamas Bandur i Zsolt Koncsik, złoci medaliści w konkurencji Administrowanie systemami sieciowymi IT z Węgier, a wręczała ją wdowa po założycielu, Anouschka de Goey.