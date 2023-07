Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany 1 lipca 2023 r. Czy pracownik, którego ważność badań upłynęła 3 lipca 2023 r., skorzysta jeszcze z wydłużonego terminu związanego ze 180-dniowym okresem przejściowym? A może ma on zastosowanie jedynie do orzeczeń, których ważność upływa do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego?

Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany 1 lipca 2023 r. Czy pracownik, którego ważność badań upłynęła 3 lipca 2023 r., skorzysta jeszcze z wydłużonego terminu związanego ze 180-dniowym okresem przejściowym? A może ma on zastosowanie jedynie do orzeczeń, których ważność upływa do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego? Zgodnie z art. 12a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z art. 229 par. 2 zdanie pierwsze, par. 4a i par. 5 kodeksu pracy. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa powyżej, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. Z uwagi na to, że w okresie epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego obowiązek wykonywania badań okresowych był zawieszony, pracodawca nie ma obowiązku kierować pracowników na takie badania bez względu na to, czy orzeczenie zostało wydane przed, czy w trakcie okresu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak w opisanym przypadku ważność orzeczenia lekarskiego kończy się już po odwołaniu stanu epidemii, tj. 3 lipca 2023 r. Pracodawca nie podlega więc zwolnieniu z obowiązku skierowania pracownika na badania lekarskie, a termin ważności orzeczenia nie ulega wydłużeniu. ©℗ Podstawa prawna Podstawa prawna • art. 12a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327) • art. 229 par. 2, par. 4a i par. 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 641)