Maturzyści, którzy starają się o przyjęcie na zagraniczne uczelnie, będą mogli wcześniej niż pozostali uzyskać informacje o punktacji zdobytej podczas tegorocznego egzaminu dojrzałości – tak wynika z odpowiedzi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) na pismo rzecznika praw obywatelskich.

Zwrócił on uwagę, że termin ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych został wyznaczony na 7 lipca. – Bez zmiany tej daty w tym roku absolwenci polskich szkół średnich nie będą mogli wziąć udziału w rekrutacji na studia w Danii, gdzie termin składania dokumentów upływa 5 lipca. Podobna sytuacja może dotyczyć innych zagranicznych uczelni, np. w Szwecji – alarmował RPO. Zwrócił się do CKE z pytaniem o zmianę harmonogramu tak, aby umożliwić zainteresowanym podjęcie studiów na europejskich uczelniach. Komisja znalazła sposób na rozwiązanie tego problemu.

– Termin wydania świadectw dojrzałości został określony na 7 lipca i nie ma możliwości, aby w obrocie prawnym pojawiły się dokumenty o charakterze dokumentów państwowych z datą wydania późniejszą niż faktyczna data ich zaistnienia w tym obrocie. Mając jednak na względzie zaistniałą sytuację, dyrektorzy CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) podjęli wspólnie decyzję o przekazaniu wszystkim maturzystom, którzy wystąpili lub wystąpią do OKE z odpowiednim udokumentowanym wnioskiem potwierdzającym aplikowanie na uczelnię w Szwecji lub w Danii, pisma z informacją o wynikach egzaminu maturalnego uzyskanych przez zainteresowaną osobę, z nadzieją, że dana uczelnia duńska lub szwedzka takie rozwiązanie uzna za wystarczające – odpowiedział dr Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Zwrócił też uwagę, że w maju i czerwcu w polskich szkołach przeprowadzanych jest ogółem ok. 4,5 mln egzaminów (ósmoklasisty, maturalne, zawodowe), więc za niemożliwe do spełnienia należy uznać oczekiwanie, że państwowy system egzaminacyjny miałby każdego roku dostosowywać się do wewnętrznych regulacji każdego uniwersytetu zagranicznego. Tylko w Europie (nie wliczając Polski) jest ich bowiem prawie 2,3 tys.

– Nie ma możliwości dostosowania harmonogramu państwowego egzaminu do wewnętrznego terminarza rekrutacyjnego każdej z tych jednostek – podkreślił dyrektor CKE. Poinformował również, że w związku z zaistniałą sytuacją CKE zamierza we wrześniu br. przesłać do ambasad Szwecji i Danii informację o harmonogramie egzaminu maturalnego w Polsce w 2024 r. Skieruje także prośbę o przekazanie tej informacji uniwersytetom w tych krajach, tak aby zapewnić posiadaczom polskiego świadectwa dojrzałości możliwość udziału w rekrutacji na te zagraniczne uczelnie. ©℗