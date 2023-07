Od 1 lipca 2023 pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie, otrzymają wyższe pensje.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom za wykonaną pracę. Wysokość płacy minimalnej jest ustalana przez władze państwowe lub organy rządowe w poszczególnych krajach i może się różnić w zależności od lokalnych warunków i przepisów.

Płaca minimalna – druga podwyżka w tym roku

Już od 1 lipca pod raz drugi w tym roku wzrośnie najniższa pensja dla pracowników oraz minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Ale to nie wszystko. Kwota minimalnego wynagrodzenia wpływa też na wysokość innych należności dla zatrudnionych, a także na składki do ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Płaca minimalna – ile wyniesie od lipca?

Od 1 lipca kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym. Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynosić 23,50 zł brutto.

Płaca minimalna od 1 lipca – ile otrzymamy „na rękę”

Od 1 lipca 2023 na umowie o pracę pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma ponad 2780 zł netto, a stawka godzinowa wzrośnie do 21 zł netto.