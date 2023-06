Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu Sejm uchwali złożony przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3321). Przewidziano w nim zmiany w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowela stanowi realizację postulatów wynikających z porozumienia zawartego przez NSZZ „Solidarność” z rządem.

Tak jak chciał NSZZ „Solidarność”, od 1 stycznia 2024 r. z kwoty minimalnego wynagrodzenia ma być wyłączony dodatek za pracę w szczególnych warunkach. Taki dodatek przysługuje zatrudnionym w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia, przy pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym czy pracy szczególnie niebezpiecznej. Wypłata tych dodatków nie jest obowiązkowa i wynika z porozumienia zawartego przez przedsiębiorcę z pracownikami lub ze związkami zawodowymi. Wysokość tych dodatków jest uregulowana w przepisach wewnętrznych funkcjonujących w danej firmie i często bywa zróżnicowana ze względu na wymiar czy intensywność pracy w szczególnych warunkach bądź też w szczególnym charakterze.

Obecnie wielu pracodawców wlicza ten dodatek do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pensję na tym poziomie ma ok. 79 tys. pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. Po zmianach dostaną wynagrodzenie wyższe o średnio 37 zł miesięcznie. Wypłacanie dodatku i niewliczanie go do pensji minimalnej spowoduje zwiększenie kosztów zatrudnienia tych osób o ok. 42 mln zł. Z szacunków autorów projektu wynika, że ok. 15 mln zł z tej kwoty wróci do budżetu państwa w formie składek, a w kieszeni zatrudnionych pozostanie 27 mln zł.

W przepisach przejściowych do nowelizacji znalazła się regulacja, z której wynika możliwość renegocjacji kontraktów zawartych w trybie zamówień publicznych, jeśli podwyżka kosztów zatrudnienia związana z wyłączeniem dodatku z pensji minimalnej spowoduje zwiększenie kosztów wykonania kontraktu. Waloryzacji będą podlegały wyłącznie kontrakty zawarte przed 1 września 2023 r. Wykonawca będzie miał możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia o zmianie należnego mu wynagrodzenia. Zamawiający zaś będzie mógł zażądać udokumentowania sposobu lub podstawy wyliczenia zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Co ważne – procedura waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy będzie dotyczyć także umów zawartych w innym trybie niż określony w prawie zamówień publicznych. ©℗