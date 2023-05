Księgowi narzekają na problemy w składaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. ZUS twierdzi, że wystarczy zaktualizować Płatnika. Przedsiębiorcy aktualizują i dalej mają problemy.

22 maja mija termin na złożenie w ZUS przez przedsiębiorców rozliczenia składki zdrowotnej za zeszły rok. Doradcy podatkowi od kilku dni zgłaszają problemy z wysyłką tych rozliczeń w programie Płatnik. Błędy krytyczne nie pozwalają na wysłanie – wydawałoby się prawidłowo wypełnionej – deklaracji rozliczeniowej.

– Problemy mogą wynikać z tego, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z Płatnika, zapominają o aktualizacji danych – wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik Centrali ZUS w Warszawie. – Aby sporządzić dokument ZUS DRA z rocznym rozliczeniem za kwiecień 2023 r., należy dokonać aktualizacji. Dopiero wówczas Płatnik pobiera dane niezbędne do przygotowania rocznego rozliczenia składki – tłumaczy rzecznik.

Z informacji ZUS wynika, że do tej pory wpłynęły już roczne rozliczenia składki zdrowotnej od ponad 177 tys. płatników.

Jednak przedsiębiorcy twierdzą, że co prawda po aktualizacji danych jest lepiej, ale problemy z przesłaniem rozliczenia do ZUS nadal są. – Po ostatniej aktualizacji problem z błędami krytycznymi zniknął i system ZUS błyskawicznie przetwarza te dokumenty – dodaje Piotr Juszczyk z inFaktu. – Jednak ciągle w niektórych rozliczeniach system ZUS nie przyjmuje informacji o 12 miesiącach podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne i akceptuje tylko 11. W konsekwencji minimalna podstawa składki zdrowotnej jest zaniżona. Wychodzi na to, że trzeba będzie złożyć rozliczenie z błędem. Pewnie będzie to wymagało korekty w przyszłości – zauważa Juszczyk.

– Po aktualizacji systemu zaczęły przechodzić rozliczenia, ale nadal przy rozliczeniu rocznym osób opodatkowanych na zasadach ogólnych wyskakują różnego rodzaju błędy krytyczne uniemożliwiające wysyłkę deklaracji do ZUS – komentuje Magdalena Michałowska, doradca podatkowy ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych. ©℗