Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych oraz ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, nad którymi prace trwają od ponad roku.

Pierwszy z projektów to wdrożenie do polskich przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Unijne przepisy dają możliwość transgranicznego oszczędzania na starość w III filarze (w Polsce to np. IKE czy IKZE). W Polsce wybrano model IKE – zwolnienia tych oszczędności z podatku od zysków kapitałowych. Każde z państw UE będzie mogło przyjmować własne rozwiązania podatkowe zachęcające do gromadzenia oszczędności na przyszłość w ich systemie finansowym. Termin na dostosowanie polskich przepisów minął 19 października 2022 r.

Drugi z projektów wdraża do polskich przepisów dyrektywę 2019/2121 gwarantującą pracownikom udział we władzach lub prawo do wyznaczania członków rad nadzorczych czy rad dyrektorów transgranicznych spółek. Termin na implementację minął 31 stycznia 2023 r. ©℗