W I instancji była pracownica (gdyż roszczenia skierowano do spółki już po zwolnieniu jej z pracy) uzyskała żądane świadczenia, jednak sąd apelacyjny zmienił to orzeczenie i oddalił powództwo w całości. W tej sytuacji pełnomocnik złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, ale ten oddalił ją w całości.