Analiza podanego zapytania wymaga odniesienia się do regulacji prawnych kodeksu pracy (dalej: k.p.). W pierwszej kolejności warto odwołać się do art. 100 k.p., z którego wynika, że pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności: