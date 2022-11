Orzeczenie lekarskie wydane przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy (WOMP) było negatywne dla wnioskodawcy. WOMP nie tylko stwierdził brak podstaw do orzeczenia o chorobie zawodowej, lecz także przypomniał, że już raz orzekał w sprawie tego mężczyzny i w 1996 r. wydał orzeczenie stwierdzające brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (w dodatku tej samej co w nowym wniosku). Już wówczas państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wydał prawomocną decyzję stwierdzającą brak choroby zawodowej i oddalającą wniosek zatrudnionego.