Związkowcy i pracodawcy - w tym przede wszystkim ci z sektora publicznego - czekali siedem lat na rozstrzygnięcie, czy krajowe przepisy zapewniają wystarczającą rekompensatę za ponadwymiarową pracę. TK ostatecznie umorzył postępowanie w tej sprawie 28 kwietnia 2022 r. po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym, przy czym poinformował o tym na stronie internetowej dopiero trzy miesiące po fakcie. To rozwiązanie dobre przede wszystkim dla państwa, a niekorzystne dla pracowników. Oznacza, że obecne zasady rekompensowania nadgodzin - w tym brak dodatku pieniężnego dla urzędników - pozostaną bez zmian. Krytykują to związkowcy, podkreślając, że rację mieli trzej sędziowie trybunału, którzy w tej sprawie złożyli zdania odrębne. Podobnie kwestię tę ocenia rzecznik praw obywatelskich (to ówczesny rzecznik, Irena Lipowicz, złożyła wniosek do TK w omawianej sprawie).